Барселона у всіх компонентах була кращою за Динамо у матчі 4 туру Ліги чемпіонів.

Про це розповів екстренер Дніпра та Металіста Мирон Маркевич.

"З таким складом Барселони можна було зіграти внічию, але відчувалась різниця у класі в усьому - тактична побудова, настрій команди, володіння м'ячем, техніка. На полі були дві різні команди.

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Барселона показала нашим дитячим і юнацьким тренерам основу основ футболу - роботу з м'ячем. Коли він відскакує від гравця на три метри - про що можна говорити. Потрібно з того й починати і по-іншому готувати гравців. Дуже кидається в очі різниця. В суперника м'яч, буквально, "прилипає" до ніг.

В цьому матчі взяли участь гравці, які були вмотивовані, хотіли себе проявити. Тому й такий результат. В першій грі основний склад Барселони більше ходив по полю, ніж грав.

Як і говорилося спочатку, все вирішать матчі з Ференцварошем. Динамо потрібно вигравати гру з угорським клубом і виходити в єврокубки. Молодь киян отримала серйозний досвід у матчах Ліги чемпіонів. Можна сказати, що у Динамо є хороший кістяк з молодих гравців, але для виступів у Лізі Європи команду потрібно доукомплектовувати", - розповів Маркевич.