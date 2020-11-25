Буяльський: Динамо нещодавно Лугано не могло обіграти, а тепер такий стрибок

Динамо психологічно не готове до матчів у Лізі чемпіонів.

Про це розповів півзахисник киян Віталій Буяльський.

"Ми грали не просто проти якоїсь команди, а проти Барселони, молоді футболісти якої коштують по 30-40 млн. Це наш рівень.Поки були сили, ми намагалися грати та контролювати, але складно проводити весь матч без м'яча. Тому так вийшло.

Після перерви потрібно було грати так само, як у першому таймі, і більше вибігати в атаки. Але не вийшло. Після першого пропущеного гола все посипалося.

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Після матчу в роздягальні було спустошення, не до розмов. Усі розуміють, що чотири голи - це багато.

Потрібно забути і йти далі. Нам дісталася не найкраща група в Лізі чемпіонів. Потрібно бути реалістами. Ще недавно ми не могли обіграти Лугано, при всій повазі до цієї команди, а тепер такий стрибок. Напевно, психологічно ми ще не готові, але, гадаю, поступово до цього підійдемо", - відзначив Буяльський.