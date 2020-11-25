Луческу розкритикував контратаки Динамо

У контратаках Динамо у матчі проти Барселони був відсутній останній пас.

Про це розповів головний тренер киян Мірча Луческу.

"Перший тайм ми провели краще, мали кілька шансів. За більшої удачі могли забити. Але в другому таймі Барселона показала свій рівень. Була різниця в якості, техніці, швидкості мислення, швидкості руху та комбінаціях. Після першого пропущеного м'яча ми опустили руки та незрозуміло чому кинули грати.

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Дуже незадоволений тим, що в рідкісних контратаках, які у нас були, був відсутній останній пас. Ми могли забити. Але молоді гравці Барселони, майбутнє цієї команди, переграли нас. Вони були дуже мобільні, грали з великим бажанням, їх неможливо було зупинити.

Можливо, і удача була на їхньому боці, адже перший удар у площину воріт закінчився голом. А після другого голу, пропущеного внаслідок кутового, ми більше не грали та допустили багато помилок. Найбільше мене засмутило те, що ми програвали єдиноборства гравцям Барселони", - відзначив Луческу.