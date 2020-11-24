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Президент Інгульця: Козловський приїхав з Маямі і трохи перегрівся

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Поворознюк розповів про свої взаємовідносини з президентом Руху
Президент Інгульця: Козловський приїхав з Маямі і трохи перегрівся
#Козловський, #Поворознюк

Джерело - Чемпіон.

Президент Інгульця Олександр Поворознюк дружить з власником львівського Руху Григорієм Козловським.

Про це заявив сам власник клубу з Кіровоградщини.

"Ми з ним друзі завжди були, є і будемо. Але є одна проблема - він приїхав з Маямі і трохи перегрівся на сонці. Я думаю, що він трохи відійде і все буде добре. Перепалки були не з Козловським. У нього є такий момент - він слухає вухами і робить висновки. Хтось йому щось сказав, вклав у вуха і він вже зробив висновки. Є ж телефон, подзвони і запитай. А він робить висновки, кудись поглиблюється і починаються проблеми.

Щодо звинувачення в суддівстві на користь Руху - я за це вже заплатив 100 тисяч гривень. Вічно я говорю те, чого не потрібно. Скажу я, що Рух працює з арбітрами - Козловський буде бити в груди і говорити, що нічого не було. Половина України кричала, коли в матчі з Прикарпаттям дали пенальті і ми виграли. Чому мовчать щодо пенальті в ворота Чорноморця, коли Рух міг не вийти в УПЛ? Чому мовчать щодо пенальті на 96 хвилині, коли Монзуль навіть не пішла VAR дивитися? Чому не дивляться лівий пенальті, коли дали другу "точку" і ми зіграли 2:2? Робіть висновки, працюють вони з арбітрами чи ні. Я промовчу", - сказав Поворознюк.

Раніше, президент Інгульця обіцяє здивувати новим стадіоном.

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