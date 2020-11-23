Президент Інгульця обіцяє здивувати новим стадіоном

Президент Інгульця Олександр Поворознюк анонсував будівництво нового стадіону, який буде кращим за НСК Олімпійський.

Про це розповів сам функціонер.

"Стадіон так довго будується, тому що проект вже вшосте переробляється. Два проектанти, які робили, вже "втопилися". Нервовий стрес не витримували, говорили, що за все життя ніколи в такому ритмі не працювали. А я інакше працювати не можу.

Вихід футболістів на поле у нас буде найбільш суперовий. Олімпійський буде відпочивати. Я зараз тут таке накручу, таке придумаю. Страхітливе фото, де в падінні ми забиваємо гол. Щоб гравці суперника дивилися і вже боялися, розуміли, що тут буде бій", – розповів Поворознюк.