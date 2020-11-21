Клуб готовий продати хавбека за 60-70 млн євро

Джерело - Marca.

Півзахисник мадридського Реалу Іско вирішив покинути клуб.

Про це повідомляє Marca.

Агент іспанця повідомив "вершкових" про намір клієнта покинути команду в січні. Реал погодився відпустити 28-річного гравця.

Причиною такого рішення Іско стали складні відносини з тренером Зінедіном Зіданом і брак ігрового часу.

Реал готовий продати хавбека за 60-70 млн євро. Контракт Іско закінчується в 2022 році.

Нагадаємо, у нападника Реала виявили коронавірус.

Також, Рамос може пропустити матч з Шахтарем у Лізі чемпіонів.