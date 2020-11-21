Джерело - Marca.
Півзахисник мадридського Реалу Іско вирішив покинути клуб.
Про це повідомляє Marca.
Агент іспанця повідомив "вершкових" про намір клієнта покинути команду в січні. Реал погодився відпустити 28-річного гравця.
Причиною такого рішення Іско стали складні відносини з тренером Зінедіном Зіданом і брак ігрового часу.
Реал готовий продати хавбека за 60-70 млн євро. Контракт Іско закінчується в 2022 році.
Нагадаємо, у нападника Реала виявили коронавірус.
Також, Рамос може пропустити матч з Шахтарем у Лізі чемпіонів.