 Рамос може пропустити матч з Шахтарем у Лізі чемпіонів | Футбол | Champion.com.ua
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Рамос може пропустити матч з Шахтарем у Лізі чемпіонів

Сьогодні 20:31 213 0
Серхіо Рамос отримав травму
Рамос може пропустити матч з Шахтарем у Лізі чемпіонів
#Рамос, #Реал

Джерело - football24.ua.

Капітан Реала Серхіо Рамос не зможе допомогти команді у наступних матчах.

Про це повідомляє Marca.

Захисник отримав травму правого підколінного сухожилля в матчі Іспанія – Німеччина (6:0). На 40 хвилині іспанець відчув біль та попросив заміну.

Рамос не зіграє у найближчих зустрічах з Вільяреалом (21 листопада) в Ла-Лізі та Інтером (25 числа) в ЛЧ. Також Рамос ризикує пропустити матч із Шахтарем через непередбачувано довгі терміни відновлення від м'язових пошкоджень. Проте, клуб все ж сподівається, що капітан встигне повернутись у стрій до матчу з "гірниками", який відбудеться 1 грудня.

Раніше повідомлялося, що Реал і Серхіо Рамос домовилися про продовження контракту.

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