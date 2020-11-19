Рамос може пропустити матч з Шахтарем у Лізі чемпіонів

Серхіо Рамос отримав травму

Капітан Реала Серхіо Рамос не зможе допомогти команді у наступних матчах.

Про це повідомляє Marca.

Захисник отримав травму правого підколінного сухожилля в матчі Іспанія – Німеччина (6:0). На 40 хвилині іспанець відчув біль та попросив заміну.

Рамос не зіграє у найближчих зустрічах з Вільяреалом (21 листопада) в Ла-Лізі та Інтером (25 числа) в ЛЧ. Також Рамос ризикує пропустити матч із Шахтарем через непередбачувано довгі терміни відновлення від м'язових пошкоджень. Проте, клуб все ж сподівається, що капітан встигне повернутись у стрій до матчу з "гірниками", який відбудеться 1 грудня.

Раніше повідомлялося, що Реал і Серхіо Рамос домовилися про продовження контракту.