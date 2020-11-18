Лікар кантону Люцерн: Гравці збірної України дотримувалися всіх правил безпеки

Головний санітарний лікар кантону Люцерн Роджер Харстолл назвав причини, які спонукали його створити підстави для скасування поєдинку Ліги націй УЄФА Швейцарія – Україна.

Про це розповів сам медик.

"Немає ніяких сумнівів, що гравці збірної України дотримувалися всіх правил безпеки. Однак ми знали, що раніше в цій команді були випадки зараження, тому наполягали на повторному тестуванні. Якби результати були негативними, ми б дозволили проводити матч, але сталося інакше.

Дев'ять хворих за короткий період часу - це занадто багато. Навіть попри те, що команда дотримувалася протоколу безпеки. Перш за все, рішення було прийнято заради того, щоб зупинити поширення вірусу всередині команди і запобігти ймовірне зараження суперників.

Запевняю, що, якби подібне сталося зі збірною Швейцарії, ми б також скасували цю зустріч", - розповів Харстолл.