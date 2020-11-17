Долю матчу Швейцарія – Україна визначить комітет УЄФА

Матч Швейцарії та України в останньому турі Ліги націй не відбудеться у вівторок, 17 листопада, через рішення головного лікаря кантону Люцерна помістити весь склад збірної України на карантин.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

"Після недавніх позитивних результатів тестів на COVID-19 в національній збірній України, відповідні швейцарські органи влади прийняли рішення помістити усю українську делегацію на карантин. УАФ підтвердила, що немає іншої команди, тобто доступних гравцівв, які могли б взяти участь у матчі сьогодні-завтра. Тому матч Швейцарія - Україна запланований на 17 листопада не відбудеться.

Важливо: Матч Ліги націй Швейцарія - Україна скасований

Ця справа буде розглянута Дисциплінарним комітетом УЄФА. Рішення буде прийняте згідно зі спеціальними правилами, що діють на матчах національних збірних під егідою УЄФА", - йдеться в повідомленні.