Екстренер воротарів збірної України закликав не звинувачувати Луніна

Після помилки у грі з Польщею голкіпер Андрій Лунін стане ще сильнішим.

Про це розповів Юрій Сивуха, колишній наставник збірної України по роботі з воротарями в тренерському штабі Михайла Фоменка.

"Що стосується моменту з Андрієм Луніним в матчі з Польщею, то треба розібратися, що йому завадило зіграти краще в цьому моменті – яма на полі або технічний брак. Це справа випадку. Іноді таке трапляється у кожного воротаря. Думаю, що акцентувати увагу на цьому не варто. Ми захоплюємося Нещеретом, Бущаном, Трубіним. Але варто їм допустити одну помилку, всі відразу говорять, що вони погані воротарі. На мій погляд, в моменті з пропущеним голом від Польщі тактично Андрій Лунін робив все правильно, тому що він вибіг вперед страхувати захисників. Інша справа, що стався технічний брак, який привів до пропущеного голу. Думаю, що акцентувати увагу на ньому не треба. Всередині команди тренери розберуть цей момент і все буде нормально.

Не будемо забувати про роль воротаря в команді. Хороша команда з поганим воротарем чемпіонат світу не виграє. Так і навпаки. Андрій Лунін відмінний воротар. Через такі помилки теж треба пройти. Це досвід вогню, води і мідних труб, після чого він стане ще сильнішим. Ми будемо ще захоплюватися його грою в майбутньому. Та й взагалі можна порадіти, що зараз з'явилася ціла плеяда молодих талановитих воротарів - Бущан, Трубін, Різник, Нещерет, Лунін. У нашої збірної хороша перспектива на цій позиції.

Чи буде шанс у Луніна зіграти з Німеччиною і Швейцарією? Думаю, це буде вирішуватися в день гри. З огляду на те, що Андрій Пятов недавно був на ізоляції через коронавірус, Андрій Шевченко буде це враховувати при підготовці до двох матчів. Якщо Пятов буде готовий на 100 відсотків, думаю, в результаті він повернеться до основного складу на найближчі матчі", - відзначив Сивуха.