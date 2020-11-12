Євро 2020. Сербія проти Шотландії, Грузія проти Македонії: прев'ю фінальних стикових матчів

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні стануть відомі останні чотири учасники основної частини чемпіонату Європи 2020 який тепер запланований на 2021 рік.

Кваліфікація Євро 2020

Фінал плей-оф

12 листопада 19:00

Грузія - Північна Македонія

У своїй історії команди раніше зустрілися двічі - цієї осені. Вони виступають в одній групі Ліги націй, де за чотири поєдинки заробили по шість очок - у інших збірних менше(Естонія та Вірменія).

Обидві очні зустрічі завершилися з нічийним рахунком 1:1. Для тих і інших останнім матчем перед грою у фіналі плей-оф відбору ЧЄ-2020 було їхнє особисте протистояння в Скоп'є.

Грузинська збірна у півфіналі плей-оф завдали поразки білоруській команді з рахунком 1:0 - забитий на 7-й хвилині гол з пенальті став переможним. Натомість північномакедонці на цій стадії здолали Косово (2:1)

Ще варто відзначити, що обидві національні збірні не програють уже 5 матчів поспіль. І для однієї з команд ця позитивна статистика закінчиться вже сьогодні.

Для українців цей поєдинок буде цікавим через те, що переможець потрапить в одну групу зі збірною України.

12 листопада 21:45

Угорщина - Ісландія

Команди встигли провести 11 очних дуелей, в яких Угорщина здобула 7 перемог, а на рахунку у ісландців тільки 3 "вікторії". Ще 1 зустріч завершилася внічию.

Угорська команда в півфіналі плей-оф розібралася зі збірною Болгарії. Угорці виграли виїзний матч з рахунком 3:1. Причому, вони вели по ходу матчу з рахунком 3:0, а єдиний гол пропустили тільки на 89-й хвилині.

Ісландська дружина в півфіналі плей-оф змогла пройти збірну Румунії, обігравши її на своєму полі з рахунком 2:1.

Обидві команди грали в одній групі минулого чемпіонату Європи. І вийшли з неї залишивши позаду Португалію(яка і виграла Євро-2016) та Австрію. А потім ісландці ще "прибили" і Англію.

12 листопада 21:45

Сербія - Шотландія

За свою історію сербська і шотландські збірні зустрілися двічі: в рамках групового етапу кваліфікації чемпіонату світу 2014 року у Глазго вони зіграли в нульову нічию, а в Новому Саді господарі перемогли 2:0. В результаті ні одна, ні друга команда не вийшла в основну частину Мундіалю.

У попередньому раунді серби в додатковий час були сильнішими норвежців на виїзді (2:1). До речі, варто зазначити, що як окрема держава у фінальну частину Євро Сербія не кваліфікувалася жодного разу.

Шотландія на попередній стадії лише у серії пенальті здолала Ізраїль. А ось востаннє Шотландія грала у фінальній частині першості Європи у далекому 1996-му році.

12 листопада 21:45

Північна Ірландія - Словаччина

За всю історію команди провели між собою три особисті зустрічі. Спочатку вони протистояли один одному в кваліфікації до ЧС-2010, і тоді обидва рази перемогу святкували футболісти збірної Словаччини - 2:1 і 2:0. Ще раз суперники грали в товариській грі 2016-го, коли була зафіксована нічия - 0:0.

Команда Північної Ірландії пробилася у фінал кваліфікації Чемпіонату Європи за підсумками напруженого протистояння з Боснією і Герцеговиною. В гостях здобувши перемогу над суперником у серії пенальті (2:1). А збірна Словаччини пройшла Ірландією. На домашній арені підопічні Павела Гапала обіграли суперника... також в серії пенальті.