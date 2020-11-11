Захисник Динамо зацікавив клуби з Іспанії та Італії

На Алана Ауссі є попит в Європі

Джерело - Gulf Today.

19-річний центральний захисник Динамо Алан Ауссі, який нині на правах оренди грає в Білорусі за Торпедо-БелАЗ, має пропозиції від клубів з Іспанії та Італії.

Про це заявив сам футболіст.

"Є багато клубів з Іспанії та Італії, які проявляли інтерес до мене, але зараз я в Торпело-БелАЗ, а тому повинен зробити все можливе для цього клубу, а вже потім подивимося, що станеться. Все залежить від пропозиції. Я б грав там, якби мені запропонували контракт провідні клуби ОАЕ", - сказав Ауссі.

У 2017 році Ауссі був в ОАЕ, де отримав можливість потренуватися в місцевій академії під керівництвом іспанських фахівців, а тому нині не виключає можливість переїзду і в цей чемпіонат.

Алан Ауссі народився в Донецьку у 2001 році в сім'ї сирійця та українки. Він є вихованцем академії Шахтаря, але у 2018 році перебрався в Динамо. На початку вересня кияни відправили Ауссі в оренду в Торпело-БелАЗ, де він вже провів 4 поєдинки в чемпіонаті Білорусі.

Також на рахунку Ауссі 2 матчі за збірну України U-19.