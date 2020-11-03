Ліга чемпіонів. Шахтар - Боруссія М 0:6. Як це було

Джерело - Чемпіон.

Завершується матч. Боруссія знищила Шахтар на Олімпійському і очолила групу B.

90' Руками притримав Вольф в центрі поля за футболку Додо. Штрафний удар виконуватимуть донеччани.

90' Отримав по ногах Соломон на фланзі від Ланга. Суддя все бачив і показав жовту картку порушнику.

90' 3 хвилини додав арбітр до основного часу.

88' З флангу навісив Додо на дальню штангу, але тут Мораес не зміг головою дотягнутися до м'яча.

86' Нойхаус пробивав вже по порожніх воротах, коли Тюрам відіграв Трубіна, але на лінії воріт м'яч зупинив Хочолава.

84' Дальній пас виконував Патрік в штрафну на Соломона, але того грамотно Янчке відтіснив корпусом від м'яча.

82' Потрійна заміна в складі гостей. Замість Лайнера, Плеа та Ельведі грати будуть Ланг, Траоре і Янчке.

80' У зіткненні з суперником отримав пошкодження Додо. Невелика пауза в матчі.

78' Гол! Забиває Боруссія! Вискочив один на один з голкіпером Плеа після відмінного пасу від Тюрама і відправив м'яч точно в ближній нижній кут. Спочатку суддя зафіксував офсайд, але VAR показав, що Алассан забив чистий гол.

77' Заміна відбулася в складі Боруссії. Замість Йонаса Гофманна шанс проявити себе отримав Валентіно Лазаро.

75' Тонко віддавав в штрафну Коваленко на хід Корнієнку, але той не зміг обробити м'яч і подарував його суперникові.

73' З кутового навісив Гофманн на дальню штангу, але прочитав епізод Трубін і спокійно забрав м'яч у руки на виході.

72' Увірвався в штрафну суперника Крамер і після пасу від Вольфа пробивав з гострого кута, але м'яч влучив у сітку із зовнішнього боку воріт.

70' Заміна відразу в складі гостей. Замість Ларса Штіндля гру продовжувати буде Ганнес Вольф.

69' Заміна відбулася в складі Шахтаря. Замість Майкона на поле вийшов отримав Тарас Степаненко.

67' Пробивав з льоту Нойхаус після навісу від Гофманна, але м'яч опинився точно в руках Трубіна.

65' Гол! Чергове взяття воріт від Боруссії. Після невдалого штрафного Трубін віддав поганий пас, Нойхаус перехопив м'яч, віддав на Штіндля, а той виконав точний удар на дальну штангу.

64' Манор Соломон втратив м'яч, вирішив його повернути і грубо зіграв проти Штіндля. Жовта для гравця Шахтаря і небезпечний штрафний для Боруссії.

63' Пробивав головою Тюрам після навісу з кутового. Відбив в сторону Трубін, а добивання у Ельведі відверто не вийшло.

62' Прострілив низом з флангу Гофманн на дальню штангу, де готовий був замкнути Тюрам, але в останній момент Додо виніс м'яч на кутовий.

60' Накрутив суперника на фланзі Мораес і прострілив на Коваленка уздовж воріт, але тому пробити в силовій боротьбі не дозволив Ельведі.

59' Майкон закидав у штрафну, куди вривався Корнієнко, але м'яч полетів надто сильно і опинився за межами поля.

57' Забігав по флангу Тюрам після закидання від Крамера, але програв він швидкісну дуель Додо і втратив м'яч.

56' Втік по флангу Корнієнко і подав на дальню штангу, але тут пробити Мораесу не дозволив Гінтер у верховій боротьбі.

55' Міг утікати на ворота Плеа після закидання від Гінтера, але програв він верхову боротьбу за м'яч Хочолаві.

53' Підхопив м'яч на правому фланзі Гофманн і тут же подав на дальню штангу, але тут не встиг підставити ногу Тюрам.

51' Тонко в розріз віддавав Тете в штрафну на Мораеса, але того в останній момент випередив Ельведі і перехопив цей пас.

50' Дальній пас виконував Штіндль на хід Плеа по флангу, але того випередив Бондар і виніс м'яч далеко в центр поля.

49' У центрі поля Хочолава налетів грубо на Штіндля. Суддя розцінив це порушення на жовту картку.

48' Заміна потрійна сталася в складі Шахтаря. Замість Марлоса, Антоніо і Тайсона на другий тайм вийшли Мораес, Патрік і Коваленко.

46' Другий тайм розпочався!

Завершується перший тайм! Боруссія громить Шахтар на Олімпійському.

44' Гол! Шахтар пропускає 4-й. Пішла подача з кутового, Трубін помилився на виході чим скористався Бенсебаіні, який з декількох метрів забив у порожні ворота.

43' Довго катають м'яч у центрі поля "гірники". Намагаються вони виманити суперника, але німці виходити з оборони не збираються.

41' З правого флангу Штіндль прострілив у штрафну, де в дотик пробивав по воротах Плеа, але м'яч пройшов поруч зі штангою.

40' Виграв підбір біля штрафного майданчика Боруссії Корнієнко і пробив з льоту, але м'яч звалився з ноги і відправився на трибуни.

38' Наздогнав м'яч біля лицьової лінії Тете і прострілив уздовж воріт. але до удару справу "гірники" довести не змогли.

37' Пробивав головою Тюрам після навісу з кутового від Штіндля, але м'яч полетів набагато вище поперечини.

35' Відмінним пасом Бенсебаіні прошив усю оборону суперника і вивів Гофманна на удар, але з пострілом останнього впорався Трубін.

34' Віддавав в розріз Антоніо в штрафну на хід Тайсону, але тому не вдалося випередити Гінтера і пробити по воротах.

32' Отримав по ногах в центрі поля Додо від Бенсебаіні. Суддя все бачив і призначив штрафний удар на користь донеччан.

30' Проривався з флангу Тете в штрафну суперника і пробив з гострого кута, але Зоммер зміг відбити м'яч в сторону ногами.

28' Зважився на дальній удар метрів з двадцяти п'яти Нойхаус, але м'яч полетів слабко і виявився в руках Трубіна.

26' Гол! Боруссія громить Шахтар! Плеа потужно пробив з дальньої дистанції і влучив у дев'ятку, без шансів для Трубіна.

25' Соломон на фланзі накрутив суперника і прострілив уздовж воріт, але м'яч від ноги захисника полетів на кутовий.

23' Тонко в розріз Марлос віддавав на хід Тайсону, але той не зрозумів задумки партнера і не пішов на цей пас.

21' З лівого флангу прострілив у штрафну Нойхаус, але тут до удару справа так і не дійшла

19' Дальній пас виконував Антоніо на Корнієнка, але тому не вистачило швидкості, щоб зберегти м'яч в полі.

17' Гол! 0:2 на Олімпійському. Бондар помилився, м'яч дійшов до Крамера, який пробив з дальньої дистанції. Після рикошету снаряд потрапив у сітку воріт.

15' У верховій боротьбі проти Корнієнка порушив правила Лайнер. Суддя все бачив і призначив штрафний удар.

14' Пробивав з льоту Штіндль після навісу від Плеа, але м'яч полетів поруч з дальньою стійкою.

12' Утікав на ворота суперника Гофманн, але не витримав він лінію і опинився в положенні "поза грою".

10' Соломон пройшов на дріблингу по флангу віддав на Антоніо, а той продовжив на Тайсона. Бразилець виконував удар, але вийшло неточно.

8' Гол! Боруссія забиває! Лайнер прорвався по правому флангу, виконав точний простріл у центр, а Плеа поклав м'яч у дальній кут.

6' З правого флангу виконував Плеа простріл, але м'яч відскочив Гоффману в руку.

5' Кутовий виконували гравці Боруссії, але "гірники" вдало відбилися у цій ситуації.

3' По черзі контролюють команди матч, але до удару справа не доходить.

1' Матч розпочався!

Команди виходять на поле! Лунає гімн Ліги чемпіонів.

Стали відомі стартові склади команд.

Шахтар зустрінеться з менхенгладбаською Боруссією у рамках третього туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Матч відбудеться у вівторок, 3 листопада, о 19:55 за київським часом. Наш сайт проведе для вас текстовий онлайн поєдинку, починаючи з 19:45.

Пряма трансляція поєдинку на телеканалах Футбол 1 і Воля Футбол 1.