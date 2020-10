Вест Гем в 7 турі англійської Прем'єр-ліги гратиме в гостях проти Ліверпуля.

Українець Андрій Ярмоленко розпочне матч з лави для запасних.

Haller starts with Benrahma on the bench ⚒



Here's how we're lining up at Anfield...#LIVWHU pic.twitter.com/cmSa3Aj2Tj