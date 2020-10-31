Ліверпуль - Вест Гем: онлайн-трансляція 7 туру АПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Вест Гем Андрія Ярмоленка в 7 турі англійської Прем'єр-ліги гратиме в гостях проти Ліверпуля.

Матч відбудеться в суботу, 31 жовтня, о 19:30 за київським часом. Пряма трансляція на телеканалі Setanta Sports. Також онлайн матч Ліверпуль - Вест Гем у прямому етері дивіться на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

У 6 турі Вест Гем на власному полі розписав мирову з Манчестер Сіті (1:1), а Ліверпуль удома переграв Шеффілд Юнайтед (2:1). Молотобійці після 6 турів мають 8 очок і розташувалися на 12 місці. ЛЛіверпуль наразі йде 2-м, набравши 13 очок. У лідера - Евертона також 13 здобутих очок.