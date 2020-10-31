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Визначився найдорожчий молодий футболіст світу

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Визначився найдорожчий молодий футболіст світу
#Мбаппе, #ПСЖ

Джерело - football24.ua.

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе став найдорожчим футболістом світу віком до 21 року включно.

Про це повідомляє Forbes

Трансферна вартість 21-річного нападника ПСЖ та збірної Франції склала 183,3 млн євро.

Друге місце посів Жоау Феліш з мадридського Атлетіко (104 млн євро). Третім став представник Челсі Кай Гаверц (98 млн).

Також у ТОП-10 потрапили:

4. Альфонсо Девіс (Баварія, 88,3 млн євро);
5. Маттейс Де Лігт (Ювентус, 86,8 млн євро);
6. Джейдон Санчо (Борусія Дортмунд 86,8 млн євро);
7. Ерлінг Холанд (Борусія Дортмунд, 68,3 млн євро);
8. Ашраф Хакімі (Інтер, 66,3 млн євро);
9. Віктор Осімхен (Наполі, 63 млн євро);
10. Ферран Торрес (Манчестер Сіті, 57,7 млн євро).

Нагадаємо, Мбаппе заявив ПСЖ про своє бажання змінити клуб.

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