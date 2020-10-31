Визначився найдорожчий молодий футболіст світу

Став відомий найдорожчий молодий гравець світу

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе став найдорожчим футболістом світу віком до 21 року включно.

Про це повідомляє Forbes

Трансферна вартість 21-річного нападника ПСЖ та збірної Франції склала 183,3 млн євро.

Друге місце посів Жоау Феліш з мадридського Атлетіко (104 млн євро). Третім став представник Челсі Кай Гаверц (98 млн).

Також у ТОП-10 потрапили:

4. Альфонсо Девіс (Баварія, 88,3 млн євро);

5. Маттейс Де Лігт (Ювентус, 86,8 млн євро);

6. Джейдон Санчо (Борусія Дортмунд 86,8 млн євро);

7. Ерлінг Холанд (Борусія Дортмунд, 68,3 млн євро);

8. Ашраф Хакімі (Інтер, 66,3 млн євро);

9. Віктор Осімхен (Наполі, 63 млн євро);

10. Ферран Торрес (Манчестер Сіті, 57,7 млн євро).

Нагадаємо, Мбаппе заявив ПСЖ про своє бажання змінити клуб.