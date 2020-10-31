Визначився найдорожчий молодий футболіст світу

Джерело - football24.ua.
Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе став найдорожчим футболістом світу віком до 21 року включно.
Про це повідомляє Forbes
Трансферна вартість 21-річного нападника ПСЖ та збірної Франції склала 183,3 млн євро.
Друге місце посів Жоау Феліш з мадридського Атлетіко (104 млн євро). Третім став представник Челсі Кай Гаверц (98 млн).
Також у ТОП-10 потрапили:
4. Альфонсо Девіс (Баварія, 88,3 млн євро);
5. Маттейс Де Лігт (Ювентус, 86,8 млн євро);
6. Джейдон Санчо (Борусія Дортмунд 86,8 млн євро);
7. Ерлінг Холанд (Борусія Дортмунд, 68,3 млн євро);
8. Ашраф Хакімі (Інтер, 66,3 млн євро);
9. Віктор Осімхен (Наполі, 63 млн євро);
10. Ферран Торрес (Манчестер Сіті, 57,7 млн євро).
Нагадаємо, Мбаппе заявив ПСЖ про своє бажання змінити клуб.