Мбаппе заявив ПСЖ про своє бажання змінити клуб

Джерело - UA-футбол.
Французький форвард Кіліан Мбаппе хоче покинути французький ПСЖ.
Про це повідомляє OK Diario.
Французький форвард вже провів бесіду з керівництвом клубу і заявив про своє бажання. Контракт Мбаппе закінчується влітку 2022 року.
Головний претендент на Кіліана - мадридський Реал. Флорентіно Перес вже готує серйозну суму, щоб здійснити трансфер наступного літа.
За ПСЖ Мбаппе зіграв 131 матч, в яких забив 96 голів.
Раніше, Челсі знищив Краснодар, ПСЖ переграв Башакшехір у 2 турі Ліги чемпіонів.