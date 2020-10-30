Мбаппе заявив ПСЖ про своє бажання змінити клуб

У Мадриді радіє один французький фахівець

Французький форвард Кіліан Мбаппе хоче покинути французький ПСЖ.

Про це повідомляє OK Diario.

Французький форвард вже провів бесіду з керівництвом клубу і заявив про своє бажання. Контракт Мбаппе закінчується влітку 2022 року.

Головний претендент на Кіліана - мадридський Реал. Флорентіно Перес вже готує серйозну суму, щоб здійснити трансфер наступного літа.

За ПСЖ Мбаппе зіграв 131 матч, в яких забив 96 голів.

Раніше, Челсі знищив Краснодар, ПСЖ переграв Башакшехір у 2 турі Ліги чемпіонів.