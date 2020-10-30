Маріка: Не дай Бог вам побачити, як Луческу нервує

Румунський фахівець вміє закликати своїх гравців до порядку

Джерело - Digi Sport.

Колишній форвард Шахтаря і збірної Румунії Чіпріан Маріка здивований тим, що Динамо під керівництвом його співвітчизника Мірчі Луческу втратило перемогу в другому турі групового раунду Ліги чемпіонів проти Ференцвароша (2:2).

Про це заявив сам ексгравець.

"Я здивований, що Мірча Луческу, настільки кмітлива людина в такі моменти, втратив з "Динамо" такі дорогоцінні очки. Важко уявити, що призвело до такого результату, але у його команди був складний матч. Мірча зазвичай спокійний, коли футболісти інтерпретують гру так, як він їм сказав, але не дай Бог вам побачити, як Луческу нервує! Він вміє повернути до реальності, коли бачить, що футболісти послаблюють увагу. У Мірчі є темперамент! Коли він відчуває, що гравці сплять, він стає агресивним, і це дає результат. Свого часу Разван Рац відчув це на своїй шкурі, але він неправильно відреагував на це, і Луческу розлютився ще більше!" - розповів Маріка.

Нагадаємо, Маріка виступав за Шахтар з 2004 по 2007 роки.