Динамо втратило перемогу над Ференцварошем у 2 турі Ліги чемпіонів

Джокер Реброва Болі відібрав перемогу у киян на 90-ій хвилині матчу

Джерело - Чемпіон.

У матчі другого туру Ліги чемпіонів київське Динамо на виїзді перемогло Ференцварош.

У першому таймі матчу після удару Забарного м’яч рикошетом від корпусу поцілив руку Харатіну і було призначено пенальті у ворота угорської команди, яке реалізував Циганков. А на 41-ій хвилині Де Пена, замкнувши передачу Буяльського, подвоїв рахунок у матчі.

На 59-ій хвилині матчі Нгуен гарним ударом один гол відіграв. А на 86-ій хвилині капітан Динамо Сидорчук отримав друге попередження і кияни залишилися у меншості. А на 90-ій хвилині матчу Болі зрівняв рахунок.

Ліга чемпіонів

2 тур, 28 жовтня

Група G

Ференцварош - Динамо 2:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 28 Циганков (пен), 0:2 - 41 Де Пена, 1:2 - 59 Нгуен, 2:2 - 90 Болі

Динамо: Бойко, Кендзьора, Забарний, Попов, Караваєв, Сидорчук, Циганков, Шапаренко, Буяльський, Де Пена, Супряга.

Ференцварош: Дібус, Ловренчич, Блажич, Ковачевич, Хайстер, Сомаліу, Шігера, Харатін, Зубков, Ісаел, Нгуен.

Попередження: Сомаліу 13, Хайстер 21, Харатін 27, Лаідуні 71- Сидорчук 52, Буяльський 76

Вилучення: Сидорчук 86.

Раніше, Челсі знищив Краснодар, ПСЖ переграв Башакшехір у 2 турі Ліги чемпіонів.