 Динамо втратило перемогу над Ференцварошем у 2 турі Ліги чемпіонів | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Динамо втратило перемогу над Ференцварошем у 2 турі Ліги чемпіонів
Вчора 23:52 410
Манчестер Юнайтед розгромив Лейпциг, Барселона перемогла Ювентус. Результати матчів 2 туру Ліги чемпіонів
Вчора 23:56 480
Ференцварош - Динамо 2:2. Як це було
Вчора 23:54 9600
Ференцварош - Динамо 2:2. Відео голів і огляд матчу
Вчора 23:50 2924
Ференцварош - Динамо: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів. LIVE
Вчора 22:00 10109
Мотор з труднощами переміг Цельє у 6 турі Ліги чемпіонів
Вчора 21:24 418
Усик висунув ультиматум Джошуа
Вчора 14:16 2962
Історія дня. Він став легендою Динамо, а закінчував ігрову і починав тренерську кар’єру в Ференцвароші
Вчора 11:44 7802
Ференцварош – Динамо: анонс і прогноз матчу
Вчора 11:21 1484
П’яний гравець Металіста 1925 влаштував масштабну ДТП
Вчора 11:06 2715
Блоги
Ребров проти Луческу: історія протистоянь
Ребров проти Луческу: історія протистоянь Valeriy Ruchka
Вчора 14:59 445
Ретро дня. Як Динамо розгромило Ференцварош та здобуло Кубок кубків
Ретро дня. Як Динамо розгромило Ференцварош та здобуло Кубок кубків Valeriy Ruchka
Вчора 12:38 845
Шахтар виграв у Реала, Інтер зіграв унічию з Боруссією в 1 турі Ліги чемпіонів
Шахтар виграв у Реала, Інтер зіграв унічию з Боруссією в 1 турі Ліги чемпіонів Андрій Твердохліб
27.10.2020 17:21 924
Я пишаюся тобою! Легендарний Шварценегер привітав Кличка з перемогою на виборах
Я пишаюся тобою! Легендарний Шварценегер привітав Кличка з перемогою на виборах Андрій Твердохліб
27.10.2020 12:49 1560 1
Що відбувається у кулуарах федерації легкої атлетики України - Ірина Ліщинська
Що відбувається у кулуарах федерації легкої атлетики України - Ірина Ліщинська Valeriy Ruchka
26.10.2020 20:44 682
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
28 Жовтня 2020
23:56 Футбол Манчестер Юнайтед розгромив Лейпциг, Барселона перемогла Ювентус. Результати матчів 2 туру Ліги чемпіонів 480
23:54 Футбол Ференцварош - Динамо 2:2. Як це було 9600
23:52 Футбол Динамо втратило перемогу над Ференцварошем у 2 турі Ліги чемпіонів 410
23:50 Футбол Ференцварош - Динамо 2:2. Відео голів і огляд матчу 2924
23:40 Баскетбол Клуб НБА був проданий за 1,6 мільярда доларів 601
23:26 Хокей Дніпро - Сокіл 4:7. Огляд матчу 651
23:25 Блог Ференцварош повертає інтригу. Зубков віддав асист 357
23:10 Футбол Брюгге повісив цінник на колишнього нападника Зорі 683
22:55 Футбол Башакшехір - ПСЖ 0:2. Огляд матчу 653
22:48 Блог Де Пена подвоїв перевагу Динамо 1065
22:40 Баскетбол Зірка НБА арештований за напад на жінку 676
22:31 Блог Циганков забиває перший гол Динамо в Лізі чемпіонів 416
22:25 Футбол Краснодар - Челсі 0:4. Огляд матчу 748
22:09 Хокей Сокіл на виїзді переграв Дніпро у 2 турі УХЛ 786
22:00 Пряма трансляція Ференцварош - Динамо: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів. LIVE 10109
21:53 Футбол Челсі знищив Краснодар, ПСЖ переграв Башакшехір у 2 турі Ліги чемпіонів 1028
21:39 Хокей Донбас - Крижані Вовки 9:2. Огляд матчу 955
21:24 Гандбол Мотор з труднощами переміг Цельє у 6 турі Ліги чемпіонів 418
21:09 Футбол Стало відомо, коли відбудуться вибори президента Барселони 917
20:51 Футбол Забарний та Супряга вийдуть у стартовому складі Динамо на матч з Ференцварошем 1273
20:40 Футбол Капелло: УЄФА дав Шахтарю перевага над Інтером 2239 3
20:25 Хокей Донбас знищив Крижаних Вовків у 2 турі УХЛ 1353
20:10 Футбол Матчі Бундесліги з листопада будуть відбуватися без глядачів 1033
19:55 Футбол Колишнього тренера Марселя звинуватили у вимаганні 1109
19:41 Футбол На матчі Ференцварош - Динамо стадіон буде заповнений на 35 відсотків 1425

Динамо втратило перемогу над Ференцварошем у 2 турі Ліги чемпіонів

Вчора 23:52 410 0
Джокер Реброва Болі відібрав перемогу у киян на 90-ій хвилині матчу
Динамо втратило перемогу над Ференцварошем у 2 турі Ліги чемпіонів
#Ференцварош, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

У матчі другого туру Ліги чемпіонів київське Динамо на виїзді перемогло Ференцварош.

У першому таймі матчу після удару Забарного м’яч рикошетом від корпусу поцілив руку Харатіну і було призначено пенальті у ворота угорської команди, яке реалізував Циганков. А на 41-ій хвилині Де Пена, замкнувши передачу Буяльського, подвоїв рахунок у матчі.

На 59-ій хвилині матчі Нгуен гарним ударом один гол відіграв. А на 86-ій хвилині капітан Динамо Сидорчук отримав друге попередження і кияни залишилися у меншості. А на 90-ій хвилині матчу Болі зрівняв рахунок.

Ліга чемпіонів
2 тур, 28 жовтня 
Група G

Ференцварош - Динамо 2:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 28 Циганков (пен), 0:2 - 41 Де Пена, 1:2 - 59 Нгуен, 2:2 - 90 Болі

Динамо: Бойко, Кендзьора, Забарний, Попов, Караваєв, Сидорчук, Циганков, Шапаренко, Буяльський, Де Пена, Супряга.

Ференцварош: Дібус, Ловренчич, Блажич, Ковачевич, Хайстер, Сомаліу, Шігера, Харатін, Зубков, Ісаел, Нгуен.

Попередження: Сомаліу 13, Хайстер 21, Харатін 27, Лаідуні 71- Сидорчук 52, Буяльський 76

Вилучення: Сидорчук 86.

Раніше, Челсі знищив Краснодар, ПСЖ переграв Башакшехір у 2 турі Ліги чемпіонів.

Коментарі ()