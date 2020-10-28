Франков: Які ж дурні у Боруссії - Реал же ніякий!

У матчі групового етапу Ліги чемпіонів Боруссія Менхенгладбах мала перегравати Реал (2:2), адже мадридська команда ніяка.

Про це заявив головний редактор журналу Футбол Артем Франков.

"Але які ж дурні в Боруссії М. Втратити такого осетра і упустити так нерозумно... Моментів же було досхочу третій забити - ідіоти, інакше і не скажеш! Я не хочу вникати, що нічия вигідніше Шахтарю (або що там ще!), але говорю виключно про логіку подій. Ні, по суддівству претензій немає - там м'яч не вийшов, так само як другий гол БМ чистий як сльоза. Але, ІЩСХ, є в цих грандах щось надприродне, і тут я не можу не нагадати вам два випадки, коли Динамо в Києві виносило суперника як хотіло, вело 2:0, але незмінно отримувало двушку у відповідь. Це не лікується. Може бути, Шахтар... Ну реально - Реал же ніякий!!!", - зазначив Франков.