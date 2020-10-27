Мадридці ледь не програли другий матч у Лізі чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

У другому турі Ліги чемпіонів відбулися шість матчів.

Боруссія не втримала перемогу над Реалом. Мадридці наприкінці матчу відіграли два голи. Як наслідок Шахтар залишився на першому місці у турнірній таблиці групи В - гірники здобули 4 очка. Інтер та Боруссія мають по 2 очки, Реал - 1.

Ліга чемпіонів

2 тур, 27 жовтня

Група А

Атлетіко - Зальцбург 3:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 29 Льоренте, 1:1 - 40 Собослай, 1:2 - 47 Беріша, 2:2 - 52 Жоау, 3:2 - 85 Жоау

Група В

Боруссія М - Реал 2:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 33 Тюрам, 2:0 - 58 Тюрам, 2:1 - 87 Бензема, 2:2 - 90+3 Казіміро

Група С

Марсель - Манчестер Сіті 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 18 Торрес, 0:2 - 76 Гюндоган, 0:3 - 81 Стерлінг

Порту - Олімпіакос 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 11 Вієра, 2:0 - 85 Олівейра

Група D

Аталанта - Аякс 2:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 30 Тадич (пен), 0:2 - 38 Траоре, 1:2 - 54 Сапата, 2:2 - 60 Сапата

Ліверпуль - Мідтюлланн 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 55 Діогу, 2:0 - 90+2 Салах (пен)

Раніше, Шахтар вдома зіграв внічию з Інтером.

Нагадаємо, Баварія переграла Локомотив у 2 турі Ліги чемпіонів.