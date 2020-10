У Барселоні підтвердили відставку Бартомеу

Президент Барселони Жозеп Бартомеу залишив свою посаду.

Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.

Бартомеу виконував обов'язки президента Барселони з січня 2014 року, змінивши на цій посаді Сандро Роселля. Останнім часом він піддавався критиці, і рада директорів висунув йому вотум недовіри після відповідного голосування.

