У Барселоні підтвердили відставку Бартомеу

Джерело - Чемпіон.
Президент Барселони Жозеп Бартомеу залишив свою посаду.
Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.
Бартомеу виконував обов'язки президента Барселони з січня 2014 року, змінивши на цій посаді Сандро Роселля. Останнім часом він піддавався критиці, і рада директорів висунув йому вотум недовіри після відповідного голосування.
President Josep Maria Bartomeu announces the resignation of the FC Barcelona Board of Directors. pic.twitter.com/Xr9pBoUzHM— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 27, 2020
Раніше повідомлялося, що за більш ніж столітню історію клубу Бартомеу став третім президентом, якому оголосили вотум недовіри.