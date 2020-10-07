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У Барселоні визначать майбутнє президента клубу

Сьогодні 17:31 321 0
Хосепа Бартомеу можуть звільнити
У Барселоні визначать майбутнє президента клубу
#Барселона, #Бартомеу

Джерело - football.ua.

Барселона проведе голосування, в якому визначиться доля нинішнього президента клубу Хосепа Бартомеу.

Про це повідомляє видання Marca.

Раніше члени правління клубу зібрали понад 20 тисяч підписів, які були необхідні для того, щоб висловити вотум недовіри Бартомеу. Клуб перевірив справжність підписів і тепер проведе голосування за відставку президента.

Спочатку термін правління Бартомеу повинен був завершитися в наступному році, але тепер його можуть відправити у відставку набагато раніше. За його зняття з посади повинні віддати голоси дві третини учасників виборів.

За більш ніж столітню історію клубу Бартомеу став третім президентом, якому оголосили вотум недовіри.

Нагадаємо, Барселона завершила фінансовий рік зі збитками у розмірі 97 млн ​​євро.

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