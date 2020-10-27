Ребров: Я намагався підняти Ференцварош на інший рівень

Ференцварош намагатиметься гідно виступити у Лізі чемпіонів.

Про це розповів головний тренер угорської команди Сергій Ребров.

"Я дійсно радий працювати в цій команді. Я знаю її історію. Це найтитулованіша команда Угорщини. Вона заслуговує на те, щоб грати в Європі. Це подарунок уболівальникам, які, як бачите, заповнюють стадіон. Вони заслужили на ці перемоги.

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Це клуб з величезною армією вболівальників, відмінною інфраструктурою. Це не тільки футбольний клуб. У нас на базі понад 20 видів спорту. Багато успіхів у Ференцвароша не тільки у футболі. Приємно представляти такий клуб в Угорщині і на міжнародній арені.

Мета, напевно, була — допомогти команді. Я сам молодий тренер, я розвиваюся, і мені цікаво спробувати себе в такій іменитій команди. Ференцварош заслуговував більшого на момент, коли я приймав команду. Я намагався підняти клуб на інший рівень. Думаю, щось зробити вже вдалося, але зараз очікування від команди вже інші. Ми повинні успішно представляти клуб в Європі і, звичайно, завжди боротися за чемпіонство", — вважає Ребров.