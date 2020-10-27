 Ребров: Я намагався підняти Ференцварош на інший рівень | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Шахтар - Інтер: анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів
Вчора 12:19 1574
Я пишаюся тобою! Легендарний Шварценегер привітав Кличка з перемогою на виборах
Сьогодні 12:49 336
Історія дня. У Зеніт потрапив після п'яного дебошу в Шахтарі. Круті повороти футболіста, який мав проблеми з алкоголем
Сьогодні 12:23 5361
Десна прийме Зорю, Олександрія зіграє із Минаєм. Результати жеребкування 1/8 фіналу Кубка України
Сьогодні 12:15 603
Шахтар назвав заявку на матч з Інтером
Сьогодні 11:49 6858
Шахтар - Інтер: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів. LIVE
Сьогодні 11:43 2449
Ференцварош - Динамо: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів. LIVE
Сьогодні 11:09 3367
Марсель прийме Манчестер Сіті, Аталанта зустрінеться з Аяксом. Матч 2 туру Ліги чемпіонів
Сьогодні 09:55 232
Шахтар – Інтер: Де дивитися матч Ліги чемпіонів
Сьогодні 08:25 1644
Різник влітку перейде у Шахтар
Сьогодні 08:11 2076
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
13:48 Футбол У Ворсклі відреагували на інтерес Шахтаря до Різника 36
13:30 Футбол Ребров: Я намагався підняти Ференцварош на інший рівень 376
13:17 Теніс Визначилась суперниця Костюк на турнірі у США 310
12:59 Футбол Баєр - Аугсбург 3:1. Огляд матчу 264
12:49 Блог Я пишаюся тобою! Легендарний Шварценегер привітав Кличка з перемогою на виборах 336
12:49 Теніс Джокович може побити вічний рекорд Федерера 362
12:32 Футбол Визначився коментатор матчу Шахтар – Інтер 469
12:23 Футбол Історія дня. У Зеніт потрапив після п'яного дебошу в Шахтарі. Круті повороти футболіста, який мав проблеми з алкоголем 5361
12:15 Футбол Десна прийме Зорю, Олександрія зіграє із Минаєм. Результати жеребкування 1/8 фіналу Кубка України 603
11:59 Кіберспорт За українську кібербаскетбольну команду вперше в історії зіграє дівчина 492
11:58 Футбол Брайтон - Вест Бромвіч 1:1. Огляд матчу 415
11:49 Футбол Шахтар назвав заявку на матч з Інтером 6858
11:43 Пряма трансляція Шахтар - Інтер: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів. LIVE 2449
11:33 Біатлон У Росії відібрали три олімпійські медалі 591
11:21 Пряма трансляція Боруссія М - Реал: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів. LIVE 135
11:16 Футбол Ворскла підписала 18-річного англійця 906
11:09 Пряма трансляція Ференцварош - Динамо: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів. LIVE 3367
10:57 Футбол Бернлі - Тоттенгем 0:1. Огляд матчу 620
10:46 Футбол Де Пена: Я щиро захоплююся українцями 926
10:33 Футбол Де Пена назвав амбітну ціль Динамо 949
10:20 Футбол Пятов завершить кар'єру після Євро-2020 1075
09:55 Футбол Марсель прийме Манчестер Сіті, Аталанта зустрінеться з Аяксом. Матч 2 туру Ліги чемпіонів 232
09:44 Футбол Гвардіола: Я щороку намагаюся виграти Лігу чемпіонів з Манчестер Сіті 794
09:30 Футбол Каштру приклеїть Мораеса до загального фото Шахтаря 1154
09:11 Футбол Мілан - Рома 3:3. Огляд матчу 1686

Ребров: Я намагався підняти Ференцварош на інший рівень

Сьогодні 13:30 376 0
Сергій Ребров прокоментував очікування від виступу Ференцвароша у Лізі чемпіонів
Ребров: Я намагався підняти Ференцварош на інший рівень
#Ребров, #Ференцварош

Джерело - uefa.com.

Ференцварош намагатиметься гідно виступити у Лізі чемпіонів.

Про це розповів головний тренер угорської команди Сергій Ребров.

"Я дійсно радий працювати в цій команді. Я знаю її історію. Це найтитулованіша команда Угорщини. Вона заслуговує на те, щоб грати в Європі. Це подарунок уболівальникам, які, як бачите, заповнюють стадіон. Вони заслужили на ці перемоги.

Актуально: Ференцварош - Динамо: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів. LIVE

Це клуб з величезною армією вболівальників, відмінною інфраструктурою. Це не тільки футбольний клуб. У нас на базі понад 20 видів спорту. Багато успіхів у Ференцвароша не тільки у футболі. Приємно представляти такий клуб в Угорщині і на міжнародній арені.

Мета, напевно, була — допомогти команді. Я сам молодий тренер, я розвиваюся, і мені цікаво спробувати себе в такій іменитій команди. Ференцварош заслуговував більшого на момент, коли я приймав команду. Я намагався підняти клуб на інший рівень. Думаю, щось зробити вже вдалося, але зараз очікування від команди вже інші. Ми повинні успішно представляти клуб в Європі і, звичайно, завжди боротися за чемпіонство", — вважає Ребров.

 

Коментарі ()