Ференцварош - Динамо: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо в 2 турі Ліги чемпіонів зіграє в гостях проти угорського Ференцвароша Сергія Реброва.

Матч відбудеться в середу, 28 жовтня, Фернцварош Арені. Початок о 22:00 за київським часом. Пряма трансляція на телеканалах Футбол 2 та Воля Футбол у медіасервісі Мегого. Також онлайн матч Ференцварош - Динамо дивіться на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

Обидві команди з поразок стартували в турнірі. Ференцварош на виїзді був розгромлений Барселоною (5:1), а Динамо вдома зазнало поразки від Ювентуса (0:2).

Нагадаємо, Сергій Ребров тренував Динамо в 2014-2016 роках і двічі привів киян до золотих медалей чемпіонату України.