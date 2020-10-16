 Прогнози на матчі Серії А від Олександра Шовковського | Футбол | Champion.com.ua
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Прогнози на матчі Серії А від Олександра Шовковського

Сьогодні 14:40 706 0
Прогнози на матчі Серії А від Олександра Шовковського

Джерело - Чемпіон.

Продовжує набирати оберти чемпіонат Італії, де зараз лідирує "Аталанта" українця Руслана Маліновського. Але достатньо однієї помилки, щоб на перше місце вийшла інша команда. Тож битва за турнірні очки очікується запеклою. Як можуть завершитися найцікавіші матчі 4-го туру аналізує експерт Parimatch Олександр Шовковський.

Прогноз на матч "Кротоне" – "Ювентус": "Юве" впорається з аутсайдером навіть без Роналду. Коефіцієнт – 1.47

"Кротоне" на останньому місці, у команди жодного очка, і це нікого не дивує. Останнім часом представникам Серії Б, які потрапляють до вищого дивізіону, дуже рідко вдається закріпитися в Серії А – у більшості випадків вони безуспішно намагаються не вилетіти, але все ж таки нічого не виходить. Приблизно такий сценарій вимальовується у випадку "Кротоне".

"Ювентусу" було легко з "Сампдорією" – перший матч сезону завершився перемогою 3:0. Проти "Роми" Андреа Пірло почав експериментувати – зіграли 2:2. За словами молодого тренера "Ювентуса", у нього не було часу спробувати різні варіанти, адже команда зіграла лише один товариський матч. Тож Пірло збирається будувати свій "Ювентус" вже протягом чемпіонату – інших варіантів у нього немає.

"Кротоне" – "Ювентус". Прогноз

Сенсації не буде – чемпіон здобуде перемогу на полі аутсайдера.

Прогноз на матч "Інтер" – "Мілан": обидві команди заб’ють у яскравому матчі. Коефіцієнт – 1.6

У третьому турі "Інтер" вперше втратив очки. Після дуже яскравих перемог над "Фіорентиною" (4:3) та "Беневенто" (5:2) була нічия з "Лаціо" (1:1). Так, суперник іншого рівня, ніж попередні, але за тиждень до цього римляни були знищені "Аталантою" 1:4, тож вболівальники "Інтера" очікували на кращий результат.

В чемпіонаті "Мілан" ще не пропустив жодного голу, але грали з командами з другої половини таблиці. "Болонью" у першому турі здолали з рахунком 2:0, потім перемогли новачків дивізіону: "Кротоне" (2:0) та "Спецію" (3:0). Тому перебільшувати успіхи "россонері" все ж таки не варто – треба подивитися на команду проти "Інтера".

"Інтер" – "Мілан". Прогноз

У минулому сезоні "Мілан" був близький до дуже несподіваного результату, вигравши перший тайм дербі з рахунком 2:0, але по перерві "Інтер" прийшов до тями. Зараз те, що "россонері" претендують на перемогу, вже не повинно дивувати Антоніо Конте, отже і налаштування на гру буде інше. "Інтер", здається, знову має все для перемоги, але проблеми з коронавірусом можуть вплинути на результат. Втім варто чекати на голи від обох команд.

Прогноз на матч "Наполі" – "Аталанта": обидві команди заб’ють. Коефіцієнт – 1.42

"Наполі" чудово розпочав чемпіонат, натякнувши, що не збирається повторювати невдачі сезону 2019/20. У першому турі "адзуррі" взяли три очки з "Пармою" – 2:0, у другому – розбили "Дженоа" з рахунком 6:0. Такий старт дозволяв розраховувати на цікавий матч з "Ювентусом", але до Турина "Наполі" не прилетів. Причина банальна – COVID-19.

Тринадцять забитих голів за три тури – у "Аталанти" найкраща атака Серії А, і це вже нікого не дивує. "Аталанта" забила чотири голи "Торіно" (4:2) та "Лаціо" (4:1), а "Кальярі" – п’ять (5:2). Проблеми у захисті нікуди не ділися, але бергамаски компенсують їх неймовірною результативністю. Що цікаво, голкіпер "Кальярі" Алессіо Краньйо став одним з найкращих гравців туру – якби не він, команда могла б пропустити набагато більше, ніж п’ять голів.

"Наполі" – "Аталанта". Прогноз

Всі в атаку, а потім розберемося – така філософія у "Аталанти", і навряд чи вона змінюватиметься в залежності від суперника. Напад бергамасків стримати важко, знайти шляхи до їхніх воріт – набагато легше. Забивати мають обидві команди.

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