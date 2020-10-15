 Смалійчук: Подивіться, де зараз клуби, які Маркевич тренував | Футбол | Champion.com.ua
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Смалійчук: Подивіться, де зараз клуби, які Маркевич тренував

Сьогодні 16:55 431 0
Співвласник львівських Карпат - про критику на свою адресу
Смалійчук: Подивіться, де зараз клуби, які Маркевич тренував
#Смалійчук, #Карпати

Джерело - Чемпіон.

Президент Карпат Олег Смалійчук радий, що у свій час Мирон Маркевич працював у ФК Рух.

Про це заявив сам функціонер.

"Напевно, я десь розумію Мирона Богдановича. Він - шанована людина у Львові і я розумію його переживання, він багато років життя присвятив львівському футболу. Єдине не розумію, він переживає за Карпати, або за свою репутацію.

Ви подивіться послужний список клубів, в яких працював Мирон Богданович, і де ці клуби зараз? Навіть російський Анжи не в кращій ситуації. Це, звичайно, лірика, але я б хотів заспокоїти Мирона Богдановича, все буде добре. З іншого боку, я радий, що Маркевич і Рух встиг потренувати.

Я втопив команду? Про це можна по-різному говорити. Я зробив те, за що у Львові жодна людина не взяв би відповідальність. Якби я колись мав якісь політичні амбіції або пов'язував своє майбутнє з політикою, то мене б більше турбували думки людей і шанованих у Львові футбольних функціонерів. Але зараз я хочу бути максимально далекий від популізму, займатися улюбленою справою. Ми мріємо про сильні Карпатах, і знову-таки, неважливо де Карпати будуть на наступний сезон. Важливо де вони будуть через 5-10-20 років і коли нас не стане", - зазначив Смалійчук.

Раніше, Смалійчук заявив, що мріє про сильні Карпати.

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