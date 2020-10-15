Смалійчук: Ми мріємо про сильні Карпати

У Карпатах відбувається процес змін, які були необхідні клубу.

Про це розповів президент львівського клубу Олег Смалійчук.

"З Карпатами відбувається процес змін, які я анонсував на початку. Нічого не відбувається не за планом. Є нюанси, є питання, якими ми займаємося, є проблеми, які потрібно вирішувати. Ми це вирішуємо. Не думаю, що все буде набагато довше, ніж я обіцяв. Але і люди повинні розуміти, що клуб, який тонув останнє десятиліття, навіть фізично неможливо витягнути в еліту за пару місяців, це тривалий процес.

Карпати все ще могли виступати в УПЛ? Могли, чи не могли – це вже лірика. Я зробив те, за що у Львові на себе жодна людина не взяла би відповідальність. Я не шкодую про те, що зробив. Якби я колись мав якісь політичні амбіції або пов'язував своє майбутнє з політикою, то мене би більше турбували думки людей і шанованих у Львові футбольних функціонерів.

Але на сьогодні я хочу бути максимально далекий від популізму і займатися улюбленою справою. Ми мріємо про сильні Карпати. Неважливо, де Карпати будуть в наступному сезоні. Важливо, де вони будуть через 5-10-20 років і коли нас не стане", – розповів Смалійчук.