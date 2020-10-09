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Шевченко: Ми не можемо грати першим номером із грандами

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Шевченко: Ми не можемо грати першим номером із грандами
#Шевченко, #Україна

Джерело - uaf.ua.

Збірна України не буде відмовлятися від своїх принципів, однак у матчах із ТОП-командами не буде грати першим номером.

Про це розповів головний тренер національної збірної Андрій Шевченко.

"Ви могли помітити, що вже зі Швейцарією, Іспанією та Францією ми не намагалися діяти першим номером. Ми не можемо грати першим номером із грандами, але наші принципи залишаються. Це середні та короткі передачі, контроль м’яча, вихід з оборони через пас.

Зараз у команді чимало молоді, потрібен час, аби знайти нові зв’язки. Якщо ми міняємо шість-вісім гравців, це велика проблема. Я йду на великий ризик, але я мушу це робити, бо я готую команду до Євро-2020. Молодим футболістам дається шанс, і вони мають брати відповідальність на себе", - відзначив Шевченко.

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