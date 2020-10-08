Лунін і Паньків здали негативні тести на коронавірус

Українські воротарі могли б зіграти проти Франції

Всі свіжі тести футболістів збірної України на наявність коронавірусної хвороби COVID-19 виявилися негативними.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Команда пройшла тестування вранці 7-го жовтня перед товариським поєдинком проти Франції (1:7).

Днем раніше тести голкіперів збірної України Андрія Луніна і Юрія Паньківа показали позитивні результати. Футболісти були ізольовані від решти команди. Повторні тести захворювання не виявили.

Таким чином, Лунін та Паньків могли б зіграти проти Франції, але їх не встигли включити до заявки на матч.