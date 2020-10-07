Матч Україна - Німеччина відбудеться 10 жовтня

Матч третього туру групового раунду Ліги націй Україна - Німеччина довірено судити ізраїльській бригаді арбітрів на чолі з Орелом Грінфільдом.

Про це повідомляє Команда №1.

На лініях йому допомагатимуть Рой Хассан і Ідан Яркон. Четвертий суддя - Гал Лейбовіц. Делегат УЄФА - Рудольф Репка (Чехія).

Грінфільд вже працював на матчі збірної України. У березні 2016 року він обслуговував товариську зустріч нашої команди з Кіпром, яка завершилася перемогою синьо-жовтих - 1:0.

А зовсім недавно Орел відпрацював на грі київського Динамо в третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів проти нідерландського АЗ. Той київський поєдинок завершився перемогою нашої команди з рахунком 2:0.

Додамо, що матч Україна - Німеччина відбудеться 10 жовтня на НСК Олімпійський (21.45).

Раніше, нападник збірної Німеччини може пропустити матч проти України у Лізі націй.