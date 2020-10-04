Криськів захищатиме кольори харківського клубу на правах оренди

Джерело - ФК Металіст 1925.

Металіст 1925 підписав контракт із 19-річним українським півзахисником Дмитром Криськівим.

Про це повідомляє пресслужба харківського клубу.

Капітан молодіжної команди Шахтаря буде грати за жовто-синіх на правах оренди до кінця цього сезону.

Дмитро Криськів народився у Харкові. Футболом розпочав займатись у Металісті. У чемпіонаті ДЮФЛУ за Металіст та Шахтар провів 61 матч, в яких відзначився 20-ма голами.

На професійному рівні грав за юнацьку та молодіжну команди донецького Шахтаря. У чемпіонаті U-19 провів 37 матчів та забив вісім м'ячів, у чемпіонаті U-21 - 46 матчів та п'ять м'ячів. Має у своєму послужному списку і 17 поєдинків у Юнацькій лізі УЄФА. Дмитро - гравець молодіжної збірної України.

Основна позиція - атакувальний півзахисник. У Металісті 1925 буде виступати під №88.

Раніше, Металіст 1925 підписав колишнього гравця Зірки і Олександрії.