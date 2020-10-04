 Металіст 1925 підписав капітана молодіжної команди Шахтаря | Футбол | Champion.com.ua
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Металіст 1925 орендував капітана молодіжної команди Шахтаря

Сьогодні 13:51 402 0
Криськів захищатиме кольори харківського клубу на правах оренди
Металіст 1925 орендував капітана молодіжної команди Шахтаря
#Криськів, #Металіст 1925

Джерело - ФК Металіст 1925.

Металіст 1925 підписав контракт із 19-річним українським півзахисником Дмитром Криськівим.

Про це повідомляє пресслужба харківського клубу.

Капітан молодіжної команди Шахтаря буде грати за жовто-синіх на правах оренди до кінця цього сезону.

Дмитро Криськів народився у Харкові. Футболом розпочав займатись у Металісті. У чемпіонаті ДЮФЛУ за Металіст та Шахтар провів 61 матч, в яких відзначився 20-ма голами.

На професійному рівні грав за юнацьку та молодіжну команди донецького Шахтаря. У чемпіонаті U-19 провів 37 матчів та забив вісім м'ячів, у чемпіонаті U-21 - 46 матчів та п'ять м'ячів. Має у своєму послужному списку і 17 поєдинків у Юнацькій лізі УЄФА. Дмитро - гравець молодіжної збірної України.

Основна позиція - атакувальний півзахисник. У Металісті 1925 буде виступати під №88.

Раніше, Металіст 1925 підписав колишнього гравця Зірки і Олександрії.

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