Металіст 1925 підписав колишнього гравця Зірки і Олександрії

Савіцький став гравцем харківського клубу

Металіст 1925 підписав контракт із 18-річним українським півзахисником Андрієм Савіцьким.

Про це повідомляє пресслужба клубу

Андрій Савіцький народився у Знам’янці Кіровоградської області. У Чемпіонаті ДЮФЛУ за кропивницьку Зірку провів 61 матч, в яких відзначився 28-ма голами.

На професійному рівні грав за кропивницьку Зірку та Олександрію U-19. За останні три сезони у чемпіонаті U-19 провів 32 матчі та забив шість м’ячів. Має у своєму активі шість поєдинків у Першій лізі ПФЛ.

Основна позиція - атакувальний півзахисник. У Металісті 1925 буде виступати під №19.

Нагадаємо, Металіст 1925 обіграв Кристал.