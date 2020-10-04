Стало відомо, в якій формі зіграють Динамо і Зоря

Кияни вийдуть в білих футболках, гості - у чорних

Джерело - ФК Динамо.

На передматчевій організаційній нараді матчу Динамо - Зоря, яка відбулася вранці в день гри, було затверджено, у яких комплектах форми проведуть матч команди.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

Господарі зіграють у домашній білій формі (голкіпер - у сірому), луганці проведуть матч у чорному екіпіруванні (голкіпер - у салатовому).

У неділю, 4 жовтня, на НСК Олімпійський у матчі 5-го туру Favbet Ліги Динамо зустрінеться з луганською Зорею.

Нагадаємо, Динамо безкоштовно підпише гравця Брайтона.