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У Києві дозволили проведення матчів із залученням уболівальників

Сьогодні 17:51 332 0
У Києві дозволили проведення матчів із залученням уболівальників
#НСК Олімпійський, #Збірна України, #Оболонь Арена

Джерело - Офіційний портал Києва.

Влада Києва погодилася з пропозицією Української асоціації футболу про проведення міжнародних матчів під егідою УЄФА з частковим залученням уболівальників до 30% від місткості стадіонів.

Про це повідомляє Офіційний портал Києва.

Повідомляється, що за умови суворого дотримання протиепідемічних вимог і правил, дозволено часткове залучення вболівальників на матчі Ліги націй за участю національної збірної України і Німеччини (10 жовтня, НСК Олімпійський) і України з Іспанією (13 жовтня, НСК Олімпійський).

Також уболівальникам дозволять відвідати зустріч кваліфікаційного раунду чемпіонату Європи серед молодіжних команд між збірними України та Румунії (9 жовтня, Оболонь Арена).

Раніше повідомлялося, що матчі Ліги націй можуть перевести у Львів.

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