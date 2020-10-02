Нагадаємо, УЄФА дозволить заповнювати стадіони на 30%

Джерело - Динамо Киев Inside.

На засіданні техногенної комісії Київської міської держадміністрації 2 жовтня були розглянуті листи УАФ і МОЗ про можливе скасування заборони вболівальникам відвідувати футбольні матчі в Києві.

Про це повідомляє Динамо Киев Inside.

Було прийнято рішення: постанова про заборону відвідування футбольних матчів глядачами в Києві залишається в силі. Річ у тому, що в Україні і Києві кілька днів поспіль встановлюються антирекорди за кількістю заражень коронавірусом.

Розглядається варіант перенесення майбутніх матчів збірної України до Львова, де місцева влада попередньо люб'язно дала добро на заповнення глядачами 30% місць на Львів-Арені. Найближчими днями УАФ повинна оголосити своє остаточне рішення.

Збірна України проведе контрольний матч проти національної команди Франції 7 жовтня на виїзді, а також зіграє домашні поєдинки Ліги націй проти Німеччини (10 жовтня) та Іспанії (13 жовтня), які заплановані у Києві.

Нагадаємо, УЄФА дозволить заповнювати стадіони на 30%.