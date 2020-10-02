Директор Барселони: У матчах з Динамо все залежить від погоди у Києві

У виїзному матчі з київським Динамо у груповому раунді Ліги чемпіонів Барселоні буде не легко.

Про це заявив директор каталонського клубу. Гільєрмо Амор.

"У матчах з київським Динамо все залежить від того, коли ми поїдемо до Києва, і наскільки там буде холодно. В Україні у нас були хороші результати в минулих сезонах, і я думаю, що ми в змозі добре зіграти і домогтися гарних результатів як вдома, так і на виїзді в матчах з Динамо", - сказав Амор.