Директор Барселони: У матчах з Динамо все залежить від погоди у Києві

Джерело - ФК Динамо.
У виїзному матчі з київським Динамо у груповому раунді Ліги чемпіонів Барселоні буде не легко.
Про це заявив директор каталонського клубу. Гільєрмо Амор.
"У матчах з київським Динамо все залежить від того, коли ми поїдемо до Києва, і наскільки там буде холодно. В Україні у нас були хороші результати в минулих сезонах, і я думаю, що ми в змозі добре зіграти і домогтися гарних результатів як вдома, так і на виїзді в матчах з Динамо", - сказав Амор.
У рамках групового етапу Ліги чемпіонів Барселона зіграє з Ювентусом, Ференцварошем і київським Динамо.
Раніше, Маркевич спрогнозував місце Динамо у Ліги чемпіонів.