Тренер Гента: У Яремчука проблема зі спиною - він хоче грати за наш клуб

Український форвард Роман Яремчук не зіграє з київським Динамо через травму.

Про це заявив головний тренер Гента Вім де Деккер.

"На цей час Яремчук травмований, тому він не прилетів з нами до Києва. У нього проблема зі спиною.

У футболі ніколи не знаєш, що може трапитися завтра. Але Роман важливий гравець для Гента. Його відносини з клубом можна назвати нормальними. Він хоче грати за команду", - сказав де Деккер.