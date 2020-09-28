Тренер Гента: У Яремчука проблема зі спиною - він хоче грати за наш клуб

Джерело - Tribuna.com.
Український форвард Роман Яремчук не зіграє з київським Динамо через травму.
Про це заявив головний тренер Гента Вім де Деккер.
"На цей час Яремчук травмований, тому він не прилетів з нами до Києва. У нього проблема зі спиною.
У футболі ніколи не знаєш, що може трапитися завтра. Але Роман важливий гравець для Гента. Його відносини з клубом можна назвати нормальними. Він хоче грати за команду", - сказав де Деккер.
Нагадаємо, перший матч завершився виїзною перемогою Динамо з рахунком 2:1. Зустріч у відповідь відбудеться 29 вересня в Києві, початок о 22:00. Переможець двоматчевого протистояння завоює путівку до групового етапу Ліги чемпіонів.
Раніше повідомлялося, що Яремчук не зіграє з Динамо і не проти покинути Гент.