Вім де Деккер привіз до Києва Ігоря Пластуна

Джерело - ФК Динамо.

Головний тренер бельгійського Гента Вім Де Декер розраховує у матчі-відповіді раунду плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів з київським Динамо на наступних 20 гравців.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

Голкіпери: Руф, Косеманс.

Захисники: Нгадеу, Кастро-Монтес, Мохаммаді, Ботака, Фортуна, Годо, Пластун, Арсланаджич.

Півзахисники: Овусу, Чакветадзе, Самуаз, Марре, Кумс, Дорш.

Нападники: Ньянгбо, Букарі, Депуатр, Кляйндінст.

Відзначимо, що в складі присутній український захисник Ігор Пластун. Ще двоє українців зіграти не зможуть, тому до Києва не полетіли. У першому матчі форвард Роман Яремчук травмувався, а хавбек Роман Безус був вилучений з поля.

Нагадаємо, перший матч завершився виїзною перемогою Динамо з рахунком 2:1. Зустріч у відповідь відбудеться 29 вересня в Києві, початок о 22:00. Переможець двоматчевого протистояння завоює путівку до групового етапу Ліги чемпіонів.

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