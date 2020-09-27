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Гладкий увійшов до ТОП-10 бомбардирів чемпіонату України усіх часів

Сьогодні 17:25 618 0
Гладкий не забивав в Україні з 2018-го року
Гладкий увійшов до ТОП-10 бомбардирів чемпіонату України усіх часів
#Гладкий, #Зоря

Джерело - Чемпіон.

У матчі зі Львовом форвард Зорі Олександр Гладкий забив два голи, що дозволило йому увійти до ТОП-10 бомбардирів чемпіонату України за всі сезони.

Наразі у Гладкого 86 м’ячів, він вже обійшов Тімерлана Гусейнова. Наступна ціль Олександра - Сергій Мізін та Марко Девич, які забили по 90 голів.

Рейтинг ТОП-10:

Максим Шацьких 124

Сергій Ребров - 123

Євген Селезньов - 111

Андрій Воробей - 105

Андрій Ярмоленко - 99

Жуніор Мораес - 96

Олександр Гайдаш - 95

Марко Девич - 90

Сергій Мізін - 90

Олександр Гладкий - 86

Додамо, що Гладкий проводить 303-й матч у вищому дивізіоні чемпіонату України. У своїй кар’єрі він забивав за Металіст (1 гол), Харків (14), Шахтар (42), Дніпро (2), Карпати (23), Чорноморець (2). Лише виступаючи в Динамо Олександр не зумів відзначитись бодай одним м’ячем.

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