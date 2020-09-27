Зоря не залишила мокрого місця від Львова у 4 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Зоря здобула розгромну перемогу над Львовом у рамках 4 туру української Прем'єр-ліги.
Поєдинок завершився з рахунком 5:0.
Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
4 тур, 27 вересня
Львів - Зоря 0:5 (0:5)
Голи: 0:1 - 3 Юрченко, 0:2 - 5 Громов, 0:3 - 27 Громов, 0:4 - 33 Гладкий, 0:5 - 37 Гладкий
Стартові склади команд:
Львів: Литовченко, Борзенко (Романчук, 58), Клименчук, Кравчук, Комарець (Грисьо, 51), Айнсалу, Кошман (Велвес Байано, 73), Челич, Нич (Казлаускас, 58), Філіпе, Рожеріо Шина.
Зоря: Шевченко (Василь, 46), Абу-Ханна, Вернидуб, Фаворов, Кочергін (Назаріна, 61), Іванісеня (Цвек, 46), Юрченко, Циганікс, Кабаєв (Перович, 71), Гладкий, Громов (Хомченовський, 75).
Жовті картки: Кабаєв (31), Клименчук (32), Фаворов (55), Грисьо (64), Цвек (82), Вернидуб(90+1)
Олександр Гладкий увійшов у ТОП-10 найкращих бомбардирів УПЛ в історії.
Нагадаємо, Зоря підписала македонського захисника.