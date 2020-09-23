Головний тренер Вест Гема заразився коронавірусом

Моєс і два гравці команди вирушили на карантин

Головний тренер Вест Гема Девід Моєс і два гравці команди заразилися коронавірусом.

Про це повідомляє офіційний сайт англійського клубу.

Тести на коронавірус дали позитивний результат і у гравців молотобійців Ісси Діопа і Джоша Каллена. Всі інфіковані залишили базу команди і вирушили на карантин.

Швидше за все, Андрій Ярмоленко, як і інші гравці клубу, знаходився в контакті з наставником. Однак останній тест українського футболіста на коронавірус дав негативний результат.

Найближчі пару тижнів командою керуватиме асистент головного тренера Алан Ірвайн. Він був на тренерському містку, коли в матчі 1/16 фіналу Кубка англійської ліги Вест Гем на своєму полі розгромив Халл Сіті з рахунком 5:1, а Ярмоленко забив 2 голи та віддав 2 гольових передачі.

Нагадаємо, ексгравець збірної Англії закликав Вест Гем продати Ярмоленка.