Ексгравець збірної Англії закликав Вест Гем продати Ярмоленка

Джерело - Football Insider.
Лондонському Вест Гему варто продати українського півзахисника Андрія Ярмоленка.
Про це заявив колишній форвард збірної Англії Даррен Бент.
"Чи слід Вест Гему продати Ярмоленка? Так, 100%, точно потрібно - він це той, кого я б точно спробував продати, щоб заробити грошей на трансфери.
Але ми бачили спалахи, в яких Ярмоленко був чудовим. Пам'ятаю його гол проти Челсі, чудове завершення. І начебто проти Манчестер Юнайтед він був дуже і дуже сильним.
Але крім того, є лише кілька матчів, де Ярмоленко грав добре. Я б постарався його продати і потім підписати нових гравців", - зазначив Бент.
Раніше повідомлялося, що Шаньдун Лунен хоче підписати Ярмоленка.