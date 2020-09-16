Ексгравець збірної Англії закликав Вест Гем продати Ярмоленка

Лондонському Вест Гему варто продати українського півзахисника Андрія Ярмоленка.

Про це заявив колишній форвард збірної Англії Даррен Бент.

"Чи слід Вест Гему продати Ярмоленка? Так, 100%, точно потрібно - він це той, кого я б точно спробував продати, щоб заробити грошей на трансфери.

Але ми бачили спалахи, в яких Ярмоленко був чудовим. Пам'ятаю його гол проти Челсі, чудове завершення. І начебто проти Манчестер Юнайтед він був дуже і дуже сильним.

Але крім того, є лише кілька матчів, де Ярмоленко грав добре. Я б постарався його продати і потім підписати нових гравців", - зазначив Бент.