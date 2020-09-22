Збірна України розгромила Грецію у відборі на Євро-2022

Друга поспіль перемога збірної України

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 22 вересня, жіноча збірна України в рамках відбору до Євро-2022 у гостях зустрічалася з командою Греції.

Матч завершився впевненою перемогою українок із рахунком 4:0.

Здобувши перемогу над Грецією, збірна України вийшла на третє місце у групі. Тепер на команду Наталії Зінченко чекають матчі з Ірландією вдома та Грецією на виїзді, які відбудуться наприкінці жовтня. Для продовження боротьби за путівку на Євро влаштовують лише перемоги.

Кваліфікація Євро-2022

5 тур, 22 вересня

Україна – Греція 4:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 58 Козлова, 2:0 – 71 Козлова, 3:0 – 89 Кравець, 4:0 - 90+5 Апанащенко

Турнірна таблиця групи I

І В Н П М О 1 Німеччина 6 6 0 0 37—0 18 2 Ірландія 6 4 1 1 10—6 13 3 Україна 5 2 0 3 9—20 6 4 Греція 5 1 1 3 5—11 4 5 Чорногорія 6 0 0 5 1—25 0

Раніше, Україна розібралася із Чорногорією.