Збірна України розгромила Грецію у відборі на Євро-2022

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 22 вересня, жіноча збірна України в рамках відбору до Євро-2022 у гостях зустрічалася з командою Греції.
Матч завершився впевненою перемогою українок із рахунком 4:0.
Здобувши перемогу над Грецією, збірна України вийшла на третє місце у групі. Тепер на команду Наталії Зінченко чекають матчі з Ірландією вдома та Грецією на виїзді, які відбудуться наприкінці жовтня. Для продовження боротьби за путівку на Євро влаштовують лише перемоги.
Кваліфікація Євро-2022
5 тур, 22 вересня
Україна – Греція 4:0 (0:0)
Голи: 1:0 – 58 Козлова, 2:0 – 71 Козлова, 3:0 – 89 Кравець, 4:0 - 90+5 Апанащенко
Турнірна таблиця групи I
|
|
|
І
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1
|
Німеччина
|
6
|
6
|
0
|
0
|
37—0
|
18
|
2
|
Ірландія
|
6
|
4
|
1
|
1
|
10—6
|
13
|
3
|
Україна
|
5
|
2
|
0
|
3
|
9—20
|
6
|
4
|
Греція
|
5
|
1
|
1
|
3
|
5—11
|
4
|
5
|
Чорногорія
|
6
|
0
|
0
|
5
|
1—25
|
0
Раніше, Україна розібралася із Чорногорією.