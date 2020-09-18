 Збірна України розібралася із Чорногорією у відборі на Євро-2022 | Футбол | Champion.com.ua
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Збірна України розібралася із Чорногорією у відборі на Євро-2022

Вчора 22:59 695 0
Перша перемога українок у відборі на чемпіонат Європи
Збірна України розібралася із Чорногорією у відборі на Євро-2022
#Чорногорія, #Україна, #Євро-2022

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 18 вересня, жіноча збірна України в рамках відбору до Євро-2022 у гостях зустрічалася з командою Чорногорії.

Матч завершився переконливою перемогою українок із рахунком 3:1.

Збірній України після трьох поразок на старті змагань потрібно здобувати перемоги в поєдинках, що залишилися, адже вони все ще мають шанси кваліфікуватися до фінального турніру. 

Із 47-ми команд, що беруть участь у кваліфікації Євро, до вирішальної стадії потраплять 15. До Англії як до господаря ЧЄ приєднаються дев’ять переможців відбірних груп та три кращі другі команди. Ще шість команд, які стануть другими у своїх групах, розіграють у стикових матчах останні три путівки. Ці поєдинки відбудуться 5—13 квітня 2021 року.

Кваліфікація Євро-2022

4 тур, 18 вересня

Чорногорія – Україна 1:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 23 Апанащенко, 0:2 - 60 Куніна, 1:2 - 63 Дешич, 1:3 - 66 Булатович (автогол)

Турнірна таблиця групи I

 

 

 І

 В

 Н

 П

 М

 О

 1

 Ірландія

 5

 4

 1

 0

 10—3

 13

 2

 Німеччина

 4

 4

 0

 0

 31—0

 12

 3

 Греція

 4

 1

 1

 2

 5—7

 4

 4

 Україна

 4

 1

 0

 3

 5—20

 3

 5

 Чорногорія

 5

 0

 0

 5

 1—22

 0

 
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