Збірна України розібралася із Чорногорією у відборі на Євро-2022

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 18 вересня, жіноча збірна України в рамках відбору до Євро-2022 у гостях зустрічалася з командою Чорногорії.
Матч завершився переконливою перемогою українок із рахунком 3:1.
Збірній України після трьох поразок на старті змагань потрібно здобувати перемоги в поєдинках, що залишилися, адже вони все ще мають шанси кваліфікуватися до фінального турніру.
Із 47-ми команд, що беруть участь у кваліфікації Євро, до вирішальної стадії потраплять 15. До Англії як до господаря ЧЄ приєднаються дев’ять переможців відбірних груп та три кращі другі команди. Ще шість команд, які стануть другими у своїх групах, розіграють у стикових матчах останні три путівки. Ці поєдинки відбудуться 5—13 квітня 2021 року.
Кваліфікація Євро-2022
4 тур, 18 вересня
Чорногорія – Україна 1:3 (0:1)
Голи: 0:1 - 23 Апанащенко, 0:2 - 60 Куніна, 1:2 - 63 Дешич, 1:3 - 66 Булатович (автогол)
Турнірна таблиця групи I
|
|
|
І
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1
|
Ірландія
|
5
|
4
|
1
|
0
|
10—3
|
13
|
2
|
Німеччина
|
4
|
4
|
0
|
0
|
31—0
|
12
|
3
|
Греція
|
4
|
1
|
1
|
2
|
5—7
|
4
|
4
|
Україна
|
4
|
1
|
0
|
3
|
5—20
|
3
|
5
|
Чорногорія
|
5
|
0
|
0
|
5
|
1—22
|
0