Луческу на матч Динамо з Гентом взяв 23 футболісти

Залишився крок до повернення в групу Ліги чемпіонів

Джерело - ФК Динамо.

Динамо вирушило до Бельгії, де 23-го вересня команда зіграє проти Гента в рамках плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

Наставник Мірча Луческу взяв на гру 23 футболісти, з яких в заявку потраплять 18 гравців.

Воротарі: Бойко, Бущан, Нещерет;

Захисники: Вівчаренко, Забарний, Кендзьора, Миколенко, Сирота, Шабанов;

Півзахисники: Андрієвський, Буяльський, Вантух, Вербич, де Пена, Караваєв, Лєднєв, Сидорчук, Цітаішвілі, Циганков, Шапаренко, Шепелев;

Нападники: Родрігес, Супряга.

Матч Гент - Динамо відбудеться в середу, 23 вересня, початок - о 22:00 за київським часом. Гра-відповідь відбудеться 29-го вересня в Києві.

Раніше, Кравець залишив Динамо.