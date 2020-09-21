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Кравець залишив Динамо

Сьогодні 14:09 1371 0
Рішення прийнято після розмови з Луческу та Суркісом
Кравець залишив Динамо
#Динамо, #Кравець

Джерело - ФК Динамо.

Нападник Артем Кравець та ФК Динамо (Київ) дійшли згоди про розірвання контракту.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Рішення було прийнято після бесіди із головним тренером Мірчею Луческу та президентом Динамо Ігорем Суркісом. Керівництво київського клубу пішло назустріч Артему та дало можливість перейти до іншої команди, де він зможе отримувати більше ігрової практики.

Нагадаємо, 31-річний форвард повернувся до Динамо 20 серпня, з ним був підписаний контракт на два роки з опцією продовження ще на сезон.

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