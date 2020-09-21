Динамо готове заплатити 5 млн євро за аргентинського захисника

Селекціонери клубу зацікавилися Мурою

Лівий захисник аргентинського Естудіантеса Факундо Мура найближчим часом може перейти до київського Динамо.

Про це повідомляє diariohoy.net.

Повідомляється, що керівництво біло-синіх згодом представить Естудіантесу офіційну пропозицію про викуп контракту Мури за 5 мільйонів євро.

21-річний Факундо Мура є вихованцем Естудіантеса, за який провів 19 матчів, відзначившись 1 голом і 1 результативною передачею.

Його контракт з клубом розрахований до літа наступного року, а вартість, за оцінками Transfermarkt, складає 3,2 мільйона євро.

Раніше, Луческу назвав пріоритетне завдання Динамо.