Костишин: У мене немає жодних нарікань до Селезньова

Наставник Колоса Руслан Костишин задоволений ставленням своїх футболістів до матчу з Рухом (2:1) в матчі 3-го туру української Прем'єр-ліги.

Про це заявив сам фахівець.

"Я задоволений ставленням до гри своїх футболістів. Ми провели ротацію складу. Окрім Волинця та Гавриша, вийшли футболісти, які не були задіяні в основному складі в матчі проти Аріса.

Командна гра не постраждала. Вийшли інші футболісти, і Колос виглядав так, як завжди. Не було хаотичних дій на полі.

Гра Селезньова мені сподобалася, він зробив гольовий пас. Так, він не виглядає у своїх найкращих кондиціях, але ви розумієте - Євген дуже швидко позбувся зайвої ваги. Проте, це і втрата сил. Дуже важко за два тижні скинути 5-6 кілограмів, і мати сили. Він молодець, до нього немає жодних нарікань, для мене він зіграв дуже якісно.

Ми тільки вчора прилетіли, сьогодні була гра, а у середу знову вилітаємо на Лігу Європи. Команда вперше працює у такому графіку, і у нас багато вікових футболістів, тож для нас це такий досвід. Ти готуєш команду, показуєш їхній стан з Рієкою, чи в наступних іграх, і ти готуєш з досвіду, коли ти сам колись грав, як тебе готували", - сказав Костишин.