Колос мінімально переміг Рух у 3 турі УПЛ

Швидкий дубль Морозка приніс підопічним Костишина перемогу

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 20 вересня, відбувся матч третього туру української Прем'єр-ліги між Колосом з Ковалівки та львівським Рухом.

Швидкий дубль Морозка приніс підопічним Костишина перемогу. Рух зумів відповісти одним м'ячем наприкінці поєдинку.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга

3 тур, 20 вересня

Рух - Колос 1:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 4 Морозко, 0:2 - 20 Морозко, 1:2 - 90+6 Русин

Стартовы склади команд:

Рух: Бандура, Гліха, Заставний, Парамонов, Стаменкович, Мисик, Копина, Мартинюк, Дуц, Кухаревич, Ньярко.

Колос: Волинець, Чорноморець, Максименко, Гавриш, Кравченко, Мілько, Оріховський, Ільїн, Морозко, Костишин, Селезньов.

Нагадаємо, Зоря відібрала очки в Шахтаря.

Також, Олімпік розгромив Минай.